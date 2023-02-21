Астраханцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Зорина Агапия Семёновна
Отец ребёнка: Астраханцев Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Астраханцев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Астраханцев Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Семёновна
Отец ребёнка: Астраханцев Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астраханцев Борис Семёнович
Отец ребёнка: Астраханцев Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астраханцев Исаак Семёнович
Отец ребёнка: Астраханцев Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астраханцев Иван Семёнович
Отец ребёнка: Астраханцев Семён Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно