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Астраханцев Борис Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астраханцев Семён Гаврилов

Мать: Астраханцева (Кожевникова) Васса Григориева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Астраханцев Панфил Борисович

Мать ребёнка: Астраханцева Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
25.10.1874

Сын: Астраханцев Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Астраханцева Параскева Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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