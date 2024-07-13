Астраханцев Борис Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Астраханцев Панфил Борисович
Мать ребёнка: Астраханцева Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
25.10.1874
Сын: Астраханцев Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Астраханцева Параскева Никифоровна
Смерть
Неизвестно