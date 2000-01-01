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Астраханцев Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астраханцев Семён Гаврилович

Мать: Астраханцева ?

Рождение ребёнка
13.06.1858

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Семёновна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
13.09.1871

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Семёновна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1872

Сын: Астраханцев Егор Иванович

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Семёновна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1874

Сын: Астраханцев Иоаким? Иванович

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Семёновна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно
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