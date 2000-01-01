Астраханцев Семён Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцев Семён Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Зорина Агапия Семёновна

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Рождение ребёнка
1852

Сын: Астраханцев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Семёновна

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астраханцев Борис Семёнович

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астраханцев Исаак Семёнович

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астраханцев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева ?

Смерть
Неизвестно
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