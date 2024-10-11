Астраханцев Василий Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти29.12.1903
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
27.01.1871
Рождение ребёнка
08.01.1872
Дочь: (Астраханцева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина
Рождение ребёнка
01.03.1874
Дочь: (Астраханцева) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина
Рождение ребёнка
31.07.1879 ст.
Сын: Астраханцев Евдоким Васильев
Мать ребёнка: Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина
Смерть
29.12.1903
умер в 50 лет