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Астраханцев Василий Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

29.12.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Астраханцев Семён Гаврилов

Мать: Астраханцева (Кожевникова) Васса Григориева

Бракосочетание
27.01.1871

Жена: Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина

Рождение ребёнка
08.01.1872

Дочь: (Астраханцева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина

Рождение ребёнка
01.03.1874

Дочь: (Астраханцева) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина

Рождение ребёнка
31.07.1879 ст.

Сын: Астраханцев Евдоким Васильев

Мать ребёнка: Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
29.12.1903
Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
умер в 50 лет

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