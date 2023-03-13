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Недоспасовъ Петръ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Недоспасовъ Михаилъ

Мать: Недоспасова Агафья Иванова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1758

Сын: Недоспасовъ Аверьянъ

Мать ребёнка: Недоспасова Акулина Никитина

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Недоспасова Акулина Никитина

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Шарыгина Лукерья

Мать ребёнка: Недоспасова Акулина Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Акулина Никитина