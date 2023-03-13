Недоспасовъ Петръ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Недоспасовъ Михаилъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1758
Сын: Недоспасовъ Аверьянъ
Мать ребёнка: Недоспасова Акулина Никитина
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Недоспасова Акулина Никитина
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Шарыгина Лукерья
Мать ребёнка: Недоспасова Акулина Никитина
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно