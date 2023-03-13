Недоспасова Акулина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Недоспасовъ Аверьянъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Недоспасова) Оксинья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Шарыгина (Недоспасова) Лукерья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Петръ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан