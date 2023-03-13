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Недоспасова Акулина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Петръ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Недоспасовъ Аверьянъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Петръ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Недоспасова) Оксинья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Петръ

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Шарыгина (Недоспасова) Лукерья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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