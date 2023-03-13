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(Недоспасова) Оксинья
(Недоспасова) Оксинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Пол
Женский
Отец
Недоспасовъ Петръ
1738 г.р.
Мать
Недоспасова Акулина Никитина
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Недоспасовъ Петръ
Мать:
Недоспасова Акулина Никитина
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