Недоспасовъ Аверьянъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Аверьянъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Недоспасовъ Петръ

Мать: Недоспасова Акулина Никитина

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Недоспасовъ Григорий

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Недоспасовъ Нпкифоръ

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Татьяна Дементьева

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