Недоспасовъ Аверьянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Недоспасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Недоспасовъ Григорий
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Недоспасовъ Нпкифоръ
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Недоспасова Татьяна Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно