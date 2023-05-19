Шарыгина (Недоспасова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Недоспасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Шарыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шарыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Шарыгинъ Петръ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шарыгинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарыгинъ Петръ