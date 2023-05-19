Шарыгина (Недоспасова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарыгина (Недоспасова) Лукерья

Шарыгина (Недоспасова) Лукерья

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Недоспасовъ Петръ

Мать: Недоспасова Акулина Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Шарыгинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шарыгинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Шарыгинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шарыгинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгинъ Петръ