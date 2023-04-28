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Шарыгинъ Петръ

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Шарыгинъ Иванъ

Мать: Шарыгина Агафья Леонтьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Шарыгина Лукерья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Шарыгина Лукерья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Шарыгина Лукерья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Шарыгина Лукерья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарыгина Лукерья

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