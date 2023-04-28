Шарыгинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Шарыгина Лукерья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Шарыгина Лукерья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Шарыгина Лукерья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Шарыгина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарыгина Лукерья