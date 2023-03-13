Недоспасовъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Недоспасовъ Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Недоспасова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Недоспасовъ Федоръ
Мать ребёнка: Недоспасова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Недоспасовъ Петръ
Мать ребёнка: Недоспасова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Недоспасовъ Алексей
Мать ребёнка: Недоспасова Агафья Иванова