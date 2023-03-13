Недоспасовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Недоспасовъ Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1722

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Недоспасова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Недоспасовъ Федоръ

Мать ребёнка: Недоспасова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Недоспасовъ Петръ

Мать ребёнка: Недоспасова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Недоспасовъ Алексей

Мать ребёнка: Недоспасова Агафья Иванова

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