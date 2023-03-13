Недоспасовъ Иванъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Недоспасовъ Михаилъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1748
Сын: Недоспасовъ Ульянъ
Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Иванова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1755
Сын: Недоспасовъ Василий
Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Иванова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно