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Недоспасовъ Иванъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Недоспасовъ Михаилъ

Мать: Недоспасова Агафья Иванова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1748

Сын: Недоспасовъ Ульянъ

Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Иванова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1755

Сын: Недоспасовъ Василий

Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Иванова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Недоспасова Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Авдотья Иванова

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