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(Недоспасова) Федора
(Недоспасова) Федора
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Женский
Отец
Недоспасовъ Иванъ
1722 г.р.
Мать
Недоспасова Авдотья Иванова
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Недоспасовъ Иванъ
Мать:
Недоспасова Авдотья Иванова
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