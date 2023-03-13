Недоспасова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Недоспасовъ Ульянъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Недоспасовъ Василий

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Недоспасова) Федора

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

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