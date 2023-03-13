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Недоспасовъ Ульянъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Недоспасовъ Иванъ

Мать: Недоспасова Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Недоспасовъ Яковъ

Мать ребёнка: Недоспасова Прасковья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Недоспасова Авдотья

Мать ребёнка: Недоспасова Прасковья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Недоспасовъ Осипъ

Мать ребёнка: Недоспасова Прасковья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Недоспасовъ Леонтий

Мать ребёнка: Недоспасова Прасковья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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