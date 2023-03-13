Недоспасовъ Ульянъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Недоспасовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Недоспасовъ Яковъ
Мать ребёнка: Недоспасова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Недоспасова Авдотья
Мать ребёнка: Недоспасова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Недоспасовъ Осипъ
Мать ребёнка: Недоспасова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Недоспасовъ Леонтий
Мать ребёнка: Недоспасова Прасковья Иванова