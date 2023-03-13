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Недоспасова Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Ульянъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Недоспасовъ Яковъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Ульянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Недоспасова Авдотья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Ульянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Недоспасовъ Осипъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Ульянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Недоспасовъ Леонтий

Отец ребёнка: Недоспасовъ Ульянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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