Недоспасова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Ульянъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Недоспасовъ Яковъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Ульянъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Недоспасова Авдотья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Ульянъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Недоспасовъ Осипъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Ульянъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Недоспасовъ Леонтий
Отец ребёнка: Недоспасовъ Ульянъ