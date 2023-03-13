Недоспасова Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1722

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1732

Сын: Недоспасовъ Федоръ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1738

Сын: Недоспасовъ Петръ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1741

Сын: Недоспасовъ Алексей

Отец ребёнка: Недоспасовъ Михаилъ

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