Недоспасова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1722
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Недоспасовъ Федоръ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Недоспасовъ Петръ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Недоспасовъ Алексей
Отец ребёнка: Недоспасовъ Михаилъ