Недоспасовъ Алексей
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Недоспасовъ Михаилъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1759
Сын: Недоспасовъ Андрей
Мать ребёнка: Недоспасова Анна Устимова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Недоспасовъ Яковъ
Мать ребёнка: Недоспасова Анна Устимова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Недоспасова Анна Устимова
Бракосочетание
Неизвестно