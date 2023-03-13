Недоспасовъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Алексей

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Недоспасовъ Михаилъ

Мать: Недоспасова Агафья Иванова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1759

Сын: Недоспасовъ Андрей

Мать ребёнка: Недоспасова Анна Устимова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Недоспасовъ Яковъ

Мать ребёнка: Недоспасова Анна Устимова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Недоспасова Анна Устимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Анна Устимова

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