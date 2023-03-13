Недоспасова Анна Устимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Анна Устимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Алексей

Рождение ребёнка
1759

Сын: Недоспасовъ Андрей

Отец ребёнка: Недоспасовъ Алексей

Рождение ребёнка
1761

Сын: Недоспасовъ Яковъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Алексей

Рождение ребёнка
1762

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Алексей

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