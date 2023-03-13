Недоспасовъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедоспасовъ Яковъ

Недоспасовъ Яковъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Недоспасовъ Алексей

Мать: Недоспасова Анна Устимова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close