Литвинова Прасковья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Чернобрывцева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пономарева Раиса Павловна
Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Литвинов Николай Павлович
Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Литвинов Василий Павлович
Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович
Смерть
1980