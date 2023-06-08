Литвинова Прасковья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Прасковья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чернобрывцева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пономарева Раиса Павловна

Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Литвинов Николай Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Литвинов Василий Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Литвинов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Павел Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Борисович

Смерть
1980
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область