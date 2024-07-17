Литвинов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Виталий Иванович
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно