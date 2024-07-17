Литвинов Иван Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Павел Борисович

Мать: Литвинова Прасковья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Виталий Иванович

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Павел Иванович

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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