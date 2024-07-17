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Литвинов Николай Павлович

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Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.05.1930

Дата смерти

21.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1930

Отец: Литвинов Павел Борисович

Мать: Литвинова Прасковья Акимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1959

Сын: Литвинов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна

Смерть
21.10.1990
Похоронен на кладбище в Новом Егорлыке рядом с женой

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