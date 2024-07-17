Литвинов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения10.05.1930
Дата смерти21.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1959
Сын: Литвинов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна
Смерть
21.10.1990
Похоронен на кладбище в Новом Егорлыке рядом с женой