Чернобрывцева (Литвинова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернобрывцева (Литвинова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Литвинов Павел Борисович

Мать: Литвинова Прасковья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернобрывцев Павел Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернобрывцев Павел Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернобрывцев Павел Тихонович

Смерть
Неизвестно

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