Пономарева (Литвинова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Литвинова) Раиса Павловна

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Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.04.1928

Дата смерти

26.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928

Отец: Литвинов Павел Борисович

Мать: Литвинова Прасковья Акимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радченко Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Дмитрий Иванович

Смерть
26.02.2001
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