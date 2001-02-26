Пономарева (Литвинова) Раиса Павловна
Место рождения
Дата рождения25.04.1928
Дата смерти26.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радченко Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2001