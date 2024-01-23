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Пономарев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радченко (Пономарева) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Пономарева (Литвинова) Раиса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Пономарева (Литвинова) Раиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Литвинова) Раиса Павловна

Смерть
Неизвестно

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