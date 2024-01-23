Пономарев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радченко (Пономарева) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Пономарева (Литвинова) Раиса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Пономарева (Литвинова) Раиса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно