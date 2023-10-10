Литвинов Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
25.11.1962
Дочь: Грабар Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Похоронен на кладбище в Новом Егорлыке рядом с женой