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Литвинов Виктор Павлович

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Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Литвинов Павел Борисович

Мать: Литвинова Прасковья Акимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.11.1962

Дочь: Грабар Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Екатерина Ивановна

Смерть
2007
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Похоронен на кладбище в Новом Егорлыке рядом с женой
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