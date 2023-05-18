(Тустановска) Текля Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тустановска) Текля Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Гудзь Анна Теодоровна

Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич

Рождение ребёнка
08.04.1871

Сын: Рондяк Григорий Теодорович

Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич

Раздельное, Львівська область
дом 64
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рондяк Теодор Теодорович

Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рондяк Николай Теодорович

Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рондяк Теодор Николаевич

Смерть
Неизвестно