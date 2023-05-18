(Тустановска) Текля Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Гудзь Анна Теодоровна
Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич
Рождение ребёнка
08.04.1871
Сын: Рондяк Григорий Теодорович
Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич
Раздельное, Львівська область
дом 64
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рондяк Николай Теодорович
Отец ребёнка: Рондяк Теодор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно