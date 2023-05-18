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Рондяк Николай Теодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рондяк Теодор Николаевич

Мать: Текля Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1892

Дочь: Розалия Николаевна

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Раздельное, Львівська область
дом 36
Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Рондяк Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Рондяк Леон Николаевич

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Раздельное, Львівська область
дом 36
Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Раздельное, Львівська область
дом 36
Рождение ребёнка
14.02.1908

Сын: Рондяк Евстахий Николаевич

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
09.09.1910

Сын: Рондяк Ярослав Николаевич

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
09.06.1919

Сын: Рондяк Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рондяк Теодор Николаевич

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно