Рондяк Николай Теодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рондяк Теодор Николаевич
Мать: Текля Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1892
Дочь: Розалия Николаевна
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
дом 36
Рождение ребёнка
28.02.1894
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
25.02.1896
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
дом 36
Рождение ребёнка
03.11.1898
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
дом 36
Рождение ребёнка
14.02.1908
Сын: Рондяк Евстахий Николаевич
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
09.09.1910
Сын: Рондяк Ярослав Николаевич
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
09.06.1919
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно