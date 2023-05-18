Рондяк Теодор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рондяк Теодор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рондяк Николай Антонович

Мать: Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Гудзь Анна Теодоровна

Мать ребёнка: Текля Петровна

Рождение ребёнка
08.04.1871

Сын: Рондяк Григорий Теодорович

Мать ребёнка: Текля Петровна

Раздельное, Львівська область
дом 64
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рондяк Теодор Теодорович

Мать ребёнка: Текля Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рондяк Николай Теодорович

Мать ребёнка: Текля Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Текля Петровна

Смерть
Неизвестно
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