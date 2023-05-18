Рондяк Теодор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рондяк Николай Антонович
Мать: Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Гудзь Анна Теодоровна
Мать ребёнка: Текля Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1871
Сын: Рондяк Григорий Теодорович
Мать ребёнка: Текля Петровна
Раздельное, Львівська область
дом 64
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Текля Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рондяк Николай Теодорович
Мать ребёнка: Текля Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Текля Петровна
Смерть
Неизвестно