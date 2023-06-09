Рондяк Григорий Теодорович
Место рождения
Дата рождения08.04.1871
Дата смертиДо 1912
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1871
Отец: Рондяк Теодор Николаевич
Мать: Текля Петровна
дом 64
Рождение ребёнка
28.01.1900
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.03.1909
Дочь: Текля Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
дом 100
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рондяк Розалия Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриевна
Смерть
До 1912