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Рондяк Григорий Теодорович

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

08.04.1871

Дата смерти

До 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1871

Отец: Рондяк Теодор Николаевич

Мать: Текля Петровна

Раздельное, Львівська область
дом 64
Рождение ребёнка
28.01.1900

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
06.03.1909

Дочь: Текля Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

дом 100
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рондяк Розалия Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриевна

Смерть
До 1912