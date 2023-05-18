Рондяк (Рондяк) Розалия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рондяк (Рондяк) Розалия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рондяк Григорий Теодорович

Мать: Мария Дмитриевна

Бракосочетание
23.11.1926

Муж: Рондяк Николай Стефанович

Раздельное, Львівська область
дом 33/100
Рождение ребёнка
22.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рондяк Николай Стефанович

Раздельное, Львівська область
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Смерть
Неизвестно