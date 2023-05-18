Рондяк (Рондяк) Розалия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рондяк Григорий Теодорович
Мать: Мария Дмитриевна
Бракосочетание
23.11.1926
дом 33/100
Рождение ребёнка
22.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рондяк Николай Стефанович
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Смерть
Неизвестно