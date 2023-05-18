Рондяк Теодор Теодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рондяк Теодор Теодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рондяк Теодор Николаевич

Мать: Текля Петровна

Рождение ребёнка
18.03.1893

Дочь: Мария Теодоровна

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 36
Рождение ребёнка
Около 20.02.1896

Дочь: Катерина Теодоровна

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 36
Рождение ребёнка
22.05.1898

Дочь: Розалия Теодоровна

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 36
Рождение ребёнка
14.05.1900

Сын: Рондяк Николай Теодорович

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 36
Рождение ребёнка
09.03.1906

Сын: Рондяк Леон Теодорович

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 22
Рождение ребёнка
13.06.1908

Сын: Рондяк Илья Теодорович

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

дом 22
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рондяк Григорий Теодорович

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Теодоровна

Смерть
Неизвестно
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