Рондяк Теодор Теодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рондяк Теодор Николаевич
Мать: Текля Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1893
Дочь: Мария Теодоровна
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
дом 36
Рождение ребёнка
Около 20.02.1896
Дочь: Катерина Теодоровна
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
дом 36
Рождение ребёнка
22.05.1898
Дочь: Розалия Теодоровна
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
дом 36
Рождение ребёнка
14.05.1900
Сын: Рондяк Николай Теодорович
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
дом 36
Рождение ребёнка
09.03.1906
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
дом 22
Рождение ребёнка
13.06.1908
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
дом 22
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рондяк Григорий Теодорович
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Теодоровна
Смерть
Неизвестно