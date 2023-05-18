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Рондяк Илья Теодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1908

Отец: Рондяк Теодор Теодорович

Мать: (Костев) Анна Теодоровна

дом 22
Бракосочетание
25.01.1932

Жена: Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна

Рождение ребёнка
20.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
31.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
16.11.1943

Сын: Рондяк Иван Ильич

Мать ребёнка: Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна

Смерть
Неизвестно

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