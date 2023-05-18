Рондяк Илья Теодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1908
Отец: Рондяк Теодор Теодорович
Мать: (Костев) Анна Теодоровна
дом 22
Бракосочетание
25.01.1932
Рождение ребёнка
20.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна
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Рождение ребёнка
31.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна
Рождение ребёнка
16.11.1943
Сын: Рондяк Иван Ильич
Мать ребёнка: Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна
Смерть
Неизвестно