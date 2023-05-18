Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
25.01.1932
Рождение ребёнка
20.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рондяк Илья Теодорович
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Рождение ребёнка
31.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рондяк Илья Теодорович
Рождение ребёнка
16.11.1943
Сын: Рондяк Иван Ильич
Отец ребёнка: Рондяк Илья Теодорович
Смерть
Неизвестно