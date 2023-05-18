Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рондяк (Витрух) Катерина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Витрух Стефан Григорьевич

Мать: (Хмильовская) Розалия Казимировна

Бракосочетание
25.01.1932

Муж: Рондяк Илья Теодорович

Рождение ребёнка
20.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рондяк Илья Теодорович

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
31.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рондяк Илья Теодорович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
16.11.1943

Сын: Рондяк Иван Ильич

Отец ребёнка: Рондяк Илья Теодорович

Смерть
Неизвестно

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