Рондяк Николай Теодорович
Место рождения
Дата рождения14.05.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1900
Отец: Рондяк Теодор Теодорович
Мать: Анна Теодоровна
дом 36
Бракосочетание
16.06.1927
Жена: Рондяк Катерина Петровна
дом 22/29
Рождение ребёнка
20.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рондяк Катерина Петровна
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Смерть
Неизвестно