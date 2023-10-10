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Рондяк Николай Теодорович

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

14.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1900

Отец: Рондяк Теодор Теодорович

Мать: Анна Теодоровна

Раздельное, Львівська область
дом 36
Бракосочетание
16.06.1927

Жена: Рондяк Катерина Петровна

дом 22/29
Рождение ребёнка
20.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рондяк Катерина Петровна

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Смерть
Неизвестно
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