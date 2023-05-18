Рондяк (Децик) Катерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рондяк (Децик) Катерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.06.1927

Муж: Рондяк Николай Теодорович

дом 22/29
Рождение ребёнка
20.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рондяк Николай Теодорович

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Смерть
Неизвестно