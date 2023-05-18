Рондяк (Децик) Катерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.1927
дом 22/29
Рождение ребёнка
20.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рондяк Николай Теодорович
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Смерть
Неизвестно