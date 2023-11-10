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Ишерский Владимир Иванович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

12.03.1873

Дата смерти

Между 1937 и 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1873

Отец: Ишерский Иван Владимирович

Мать: Протопопова Анна Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Образование
1893
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
1898
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Ординатор
Образование
1898
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1900
Постройка ж/д Оренбург-Ташкент
Железнодорожный врач | Постройка ж/д Оренбург-Ташкент
Работа или профессия
1900
Западно-Сибирская ж/д
Железнодорожный врач | Западно-Сибирская ж/д
Бракосочетание
Между 1902 и 1903

Жена: Эзет Елизавета Эдуардовна

Образование
1902
Военно-медицинская академия
Военно-медицинская академия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ишерский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Эзет Елизавета Эдуардовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
?.08.1906

Дочь: Ишерская Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Эзет Елизавета Эдуардовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Эзет Елизавета Эдуардовна

Работа или профессия
Неизвестно
врач, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Акмолинской области
Образование
Неизвестно
Приходское училище
Приходское училище
Смерть
Между 1937 и 1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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