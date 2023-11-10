Ишерский Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1873
Дата смертиМежду 1937 и 1942
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1873
Образование
1893
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
1898
Ординатор
Образование
1898
Работа или профессия
1900
Постройка ж/д Оренбург-Ташкент
Железнодорожный врач | Постройка ж/д Оренбург-Ташкент
Работа или профессия
1900
Западно-Сибирская ж/д
Железнодорожный врач | Западно-Сибирская ж/д
Бракосочетание
Между 1902 и 1903
Образование
1902
Военно-медицинская академия
Военно-медицинская академия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ишерский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Эзет Елизавета Эдуардовна
Рождение ребёнка
?.08.1906
Дочь: Ишерская Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Эзет Елизавета Эдуардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Эзет Елизавета Эдуардовна
Работа или профессия
Неизвестно
врач, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Акмолинской области
Образование
Неизвестно
Приходское училище
Приходское училище
Смерть
Между 1937 и 1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область