Ишерский Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишерский Владимир Владимирович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

07.03.1981

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ишерский Владимир Иванович

Мать: Эзет Елизавета Эдуардовна

Омск, город Омск, Омская область
Образование
1923
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
10.04.1928

Жена: Ишерская Леонила Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишерская Леонила Ивановна

Работа или профессия
1930
Russian Federation
Геолог | Россия
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишерская Леонила Ивановна

Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишерская Леонила Ивановна

Работа или профессия
1937
трест «Башнефть»
Ст. геолог по разработке / зам. гл. геолога треста | трест «Башнефть»
Работа или профессия
1941
Башнефть
Начальник геологического отдела
Работа или профессия
1957
Башнефть
Начальник отдела производственно-технической информации
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог-нефтяник
Смерть
07.03.1981
Похороны
?.03.1981
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