Ишерский Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти07.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Образование
1923
Бракосочетание
10.04.1928
Рождение ребёнка
1929
Работа или профессия
1930
Russian Federation
Геолог | Россия
Рождение ребёнка
1932
Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1936
Работа или профессия
1937
трест «Башнефть»
Ст. геолог по разработке / зам. гл. геолога треста | трест «Башнефть»
Работа или профессия
1941
Башнефть
Начальник геологического отдела
Работа или профессия
1957
Башнефть
Начальник отдела производственно-технической информации
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог-нефтяник
Смерть
07.03.1981
Похороны
?.03.1981