Ишерская (Кенская) Леонила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.04.1928
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1936
Образование
1943
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982