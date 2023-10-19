Ишерская (Кенская) Леонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишерская (Кенская) Леонила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.04.1928

Муж: Ишерский Владимир Владимирович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Владимирович

Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Владимирович

Образование
1943
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982
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