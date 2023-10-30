Ишерская (Ишерская) Елизавета Владимировна
Место рождения
Дата рождения?.08.1906
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1906
Образование
1913
Гимназия
Гимназия
Образование
?.09.1923
Работа или профессия
1928
Наблюдатель / Зав.отд. аэрологических исследований
Работа или профессия
1930
Институт аэрологии Главной геофизической обсерватории
unknown | Институт аэрологии Главной геофизической обсерватории
Работа или профессия
1932
Преподаватель
Работа или профессия
1936
Заведующая сектором аэрологии
Работа или профессия
1937
Заведующая аэроцентра, ст. сп. по аэрологии
Работа или профессия
1938
Ст. преподаватель кафедры физической географии
Работа или профессия
1942
Ст. специалист 1 разр. по аэрологии
Работа или профессия
1962
Доцент кафедры метеорологии и климатологии
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982