Ишерская (Ишерская) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишерская (Ишерская) Елизавета Владимировна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

?.08.1906

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1906

Отец: Ишерский Владимир Иванович

Мать: Эзет Елизавета Эдуардовна

Омск, город Омск, Омская область
Образование
1913
Гимназия
Гимназия
Образование
?.09.1923
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Работа или профессия
1928
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Наблюдатель / Зав.отд. аэрологических исследований
Работа или профессия
1930
Институт аэрологии Главной геофизической обсерватории
unknown | Институт аэрологии Главной геофизической обсерватории
Работа или профессия
1932
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Преподаватель
Работа или профессия
1936
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Заведующая сектором аэрологии
Работа или профессия
1937
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Заведующая аэроцентра, ст. сп. по аэрологии
Работа или профессия
1938
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Ст. преподаватель кафедры физической географии
Работа или профессия
1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Ст. специалист 1 разр. по аэрологии
Работа или профессия
1962
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Доцент кафедры метеорологии и климатологии
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982
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