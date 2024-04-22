Ишерский Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения24.10.1843
Дата смерти25.09.1918
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1843
Образование
1854
Образование
1860
Образование
1868
Бракосочетание
09.07.1872
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1872
Преподаватель философских наук кафедры психологии
Работа или профессия
1872
Преподаватель
Рождение ребёнка
12.03.1873
Сын: Ишерский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна
Работа или профессия
10.01.1877
Министерство народного просвещения
Инспектор народных училищ Симбирской губернии | Министерство народного просвещения
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ишерская Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ишерская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна
Работа или профессия
1886
Министерство народного просвещения
Директор народных училищ Симбирской губернии | Министерство народного просвещения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишерская Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сильницкая Вера Ивановна
Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог, преподаватель, чиновник
Смерть
25.09.1918
Похороны
27.09.1918