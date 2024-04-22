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Ишерский Иван Владимирович

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Место рождения

Державино, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.10.1843

Дата смерти

25.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1843

Отец: Ишерский Владимир Андреевич

Мать: Ишерская Матрена Григорьевна

Державино, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1854
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1860
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1868
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.07.1872

Жена: Протопопова Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1872
Киров, город Киров, Кировская область
Преподаватель философских наук кафедры психологии
Работа или профессия
1872
Киров, город Киров, Кировская область
Преподаватель
Рождение ребёнка
12.03.1873

Сын: Ишерский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
10.01.1877
Министерство народного просвещения
Инспектор народных училищ Симбирской губернии | Министерство народного просвещения
Рождение ребёнка
1878

Сын: Ишерский Иван Иванович

Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ишерская Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ишерская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна

Работа или профессия
1886
Министерство народного просвещения
Директор народных училищ Симбирской губернии | Министерство народного просвещения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишерская Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сильницкая Вера Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог, преподаватель, чиновник
Смерть
25.09.1918
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
27.09.1918
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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