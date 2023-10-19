Ишерская Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.08.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Эдельштейн Борис Витальевич
Отец ребёнка: Эдельштейн Виталий Иванович
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
07.11.1909
Сын: Эдельштейн Константин Витальевич
Отец ребёнка: Эдельштейн Виталий Иванович
Умань, Черкаська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.08.1942
Самарканд, Самаркандская область Узбекская ССР
Самарканд, Самаркандская область Узбекская ССР
Похороны
Неизвестно
городское кладбище
городское кладбище