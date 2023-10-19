Ишерская Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишерская Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишерский Иван Владимирович

Мать: Протопопова Анна Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Эдельштейн Борис Витальевич

Отец ребёнка: Эдельштейн Виталий Иванович

Бракосочетание
1905

Муж: Эдельштейн Виталий Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1909

Сын: Эдельштейн Константин Витальевич

Отец ребёнка: Эдельштейн Виталий Иванович

Умань, Черкаська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.08.1942
Самарканд, Самаркандская область Узбекская ССР
Самарканд, Самаркандская область Узбекская ССР
Похороны
Неизвестно
городское кладбище
городское кладбище
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