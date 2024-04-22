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Эдельштейн Константин Витальевич

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Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

07.11.1909

Дата смерти

28.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909

Отец: Эдельштейн Виталий Иванович

Мать: Ишерская Валентина Ивановна

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эдельштейн Мариамна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эдельштейн Мариамна Сергеевна

Рождение ребёнка
04.08.1944

Дочь: Эдельштейн Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Эдельштейн Мариамна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Художник-монументалист, живописец, график, художник
Смерть
28.08.1977
Москва, город федерального значения Москва
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