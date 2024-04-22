Эдельштейн Константин Витальевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1909
Дата смерти28.08.1977
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909
Рождение ребёнка
04.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эдельштейн Мариамна Сергеевна
Рождение ребёнка
?.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эдельштейн Мариамна Сергеевна
Рождение ребёнка
04.08.1944
Дочь: Эдельштейн Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Эдельштейн Мариамна Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Художник-монументалист, живописец, график, художник
Смерть
28.08.1977