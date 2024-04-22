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Эдельштейн Виталий Иванович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.04.1881

Дата смерти

01.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881

Отец: Эдельштейн Иван Алексеевич

Мать: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Эдельштейн Борис Витальевич

Мать ребёнка: Ишерская Валентина Ивановна

Бракосочетание
1905

Жена: Ишерская Валентина Ивановна

Образование
1905
Командировка в Германию для изучения садоводства
Командировка в Германию для изучения садоводства
Работа или профессия
1907
Умань, Черкаська область
Преподаватель
Работа или профессия
1907
Тула, город Тула, Тульская область
Заведующий садово-огородной станцией
Рождение ребёнка
07.11.1909

Сын: Эдельштейн Константин Витальевич

Мать ребёнка: Ишерская Валентина Ивановна

Умань, Черкаська область
Работа или профессия
1916
Москва, город федерального значения Москва
Профессор кафедры садоводства и огородничества
Работа или профессия
1916
Центральный Военно-Промышленный Комитет. Отдел по обеспечению промышленных предприятий рабочим составом
Секретарь отдела | Центральный Военно-Промышленный Комитет. Отдел по обеспечению промышленных предприятий рабочим составом
Работа или профессия
1918
Москва, город федерального значения Москва
Заведующий садово-огородной станцией
Работа или профессия
Неизвестно
учёный-овощевод
Работа или профессия
Неизвестно
Всероссийский научно-исследовательского институт овощеводства
Заместитель директора по науке | Всероссийский научно-исследовательского институт овощеводства
Смерть
01.08.1965
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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