Эдельштейн Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1881
Дата смерти01.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881
Образование
1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Эдельштейн Борис Витальевич
Мать ребёнка: Ишерская Валентина Ивановна
Бракосочетание
1905
Образование
1905
Командировка в Германию для изучения садоводства
Командировка в Германию для изучения садоводства
Работа или профессия
1907
Преподаватель
Работа или профессия
1907
Тула, город Тула, Тульская область
Заведующий садово-огородной станцией
Рождение ребёнка
07.11.1909
Сын: Эдельштейн Константин Витальевич
Мать ребёнка: Ишерская Валентина Ивановна
Работа или профессия
1916
Профессор кафедры садоводства и огородничества
Работа или профессия
1916
Центральный Военно-Промышленный Комитет. Отдел по обеспечению промышленных предприятий рабочим составом
Секретарь отдела | Центральный Военно-Промышленный Комитет. Отдел по обеспечению промышленных предприятий рабочим составом
Работа или профессия
1918
Заведующий садово-огородной станцией
Работа или профессия
Неизвестно
учёный-овощевод
Работа или профессия
Неизвестно
Всероссийский научно-исследовательского институт овощеводства
Заместитель директора по науке | Всероссийский научно-исследовательского институт овощеводства
Смерть
01.08.1965
Похороны
Неизвестно