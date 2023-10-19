Эдельштейн Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти18.07.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Эдельштейн Николай Иванович
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Дочь: Эдельштейн Мария Ивановна
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Дочь: Тамбовцева Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Сын: Эдельштейн Виталий Иванович
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Сын: Эдельштейн Александр Иванович
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Сын: Эдельштейн Николай Иванович
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Сын: Эдельштейн Владимир Иванович
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна
Дочь: Эдельштейн Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна