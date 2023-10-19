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Эдельштейн Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

18.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1864

Жена: Эдельштейн Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
28.04.1871

Сын: Эдельштейн Николай Иванович

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Эдельштейн Мария Ивановна

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Тамбовцева Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
17.04.1881

Сын: Эдельштейн Виталий Иванович

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1882

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1887

Сын: Эдельштейн Александр Иванович

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1888

Сын: Эдельштейн Николай Иванович

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1888

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1890

Сын: Эдельштейн Владимир Иванович

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эдельштейн Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Эдельштейн Анна Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец 2-й гильдии
Смерть
18.07.1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
21.07.1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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