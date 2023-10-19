Ишерская Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишерская Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ишерская Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1843

Сын: Ишерский Иван Владимирович

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич

Державино, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ишерский Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ишерский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ишерский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ишерская Настасья Владимировна

Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1859
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