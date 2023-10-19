Ишерская Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ишерская Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1843
Сын: Ишерский Иван Владимирович
Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич
Державино, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ишерский Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ишерский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ишерский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ишерская Настасья Владимировна
Отец ребёнка: Ишерский Владимир Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1859