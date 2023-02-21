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Ларин Афанасий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1874 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Ларин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Ларин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Ларина Мария Ивановна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Ефрейтор Ефрейтор 1-го Уральского казачьего полка. Участвовал в Брусиловском прорыве. Заболел 25.08.1916 ст под Галичиной. Поступил 8.09.1916 ст в Артемьевск... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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