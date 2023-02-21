Ларин Афанасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Ларин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1913
Мать ребёнка: Ларина Мария Ивановна
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Ефрейтор Ефрейтор 1-го Уральского казачьего полка. Участвовал в Брусиловском прорыве. Заболел 25.08.1916 ст под Галичиной. Поступил 8.09.1916 ст в Артемьевск... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно