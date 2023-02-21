Ларин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Ларин Афанасий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 04.02.1893 и 04.02.1894

Сын: Ларин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Ларин Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Ларин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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