Ларин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 04.02.1893 и 04.02.1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1893
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно